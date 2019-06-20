Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, THY İsfahan ofisinin açılışını yaptı
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Bakan Çavuşoğlu, THY İsfahan ofisinin açılışını yaptı

1 saat önce

Türk Hava Yollarının, İran'ın üçüncü büyük kenti İsfahan'daki satış ofisinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Bakan Çavuşoğlu, THY İsfahan ofisinin açılışını yaptı, System.String[]
Türk Hava Yollarının, İran'ın üçüncü büyük kenti İsfahan'daki satış ofisinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirildi.
Ofisin açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve diğer yetkililer katıldı.
Açılıştan sonra THY ofisini gezen ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan Çavuşoğlu'na hediye takdim edildi.
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in davetine icabetle öğleden sonra geldiği İsfahan Uluslararası Havalimanı'nda Büyükelçi Derya Örs, İsfahan Valisi Abbas Rizayi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsfahan'daki Çihil Sütun Sarayı ve tarihi köprü Siosepol'ü ziyaretinin ardından Zarif tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:57 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları, Güncel
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