Bakan Çavuşoğlu, THY İsfahan ofisinin açılışını yaptı

Türk Hava Yollarının, İran
'ın üçüncü büyük kenti İsfahan'daki satış ofisinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
tarafından gerçekleştirildi.
Ofisin açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye
'nin Tahran
Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs
ve diğer yetkililer katıldı.
Açılıştan sonra THY ofisini gezen ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan Çavuşoğlu'na hediye takdim edildi.
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in davetine icabetle öğleden sonra geldiği İsfahan Uluslararası Havalimanı'nda Büyükelçi Derya Örs, İsfahan Valisi Abbas Rizayi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsfahan'daki Çihil Sütun Sarayı ve tarihi köprü Siosepol'ü ziyaretinin ardından Zarif tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.