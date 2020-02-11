Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta yaşayan Türk vatandaşlarla görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya katılanlara şükranlarını sunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Sayın Büyükelçimiz Yörük'ün söylediği gibi geçen gelişimizde burada Türkiye-Arnavutluk İş Adamları Derneği'nin yönetimi ve üyeleri ile beraber Türk ve Arnavutluk'tan iş adamlarıyla bir araya geldik. Dertlerini dinledik ve ertesi gün görüşmelerimizde firmalarımızın taleplerini varsa sorunlarını muhataplarımıza ilettik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu sefer daha kapsamlı bir toplantı yapalım dedik. Yani burada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelelim dedik. Firmalarımızın bazı sorunlarının olduğunu biliyoruz. Yarın zaten temaslarımızda bunları dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk, Tiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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