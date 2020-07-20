Bakan Çavuşoğlu, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbé ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbé ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbé ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbé ile görüştü. Çavuşoğlu, "Togo'da büyükelçilik açacağız" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Togo'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey tarafından havalimanında karşılandı. Ardından Çavuşoğlu, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbé ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Gnassingbe'ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve en iyi dileklerini ilettik. Togo'ya kapsamlı bir heyet ile geldik. Togo'yu ziyaret eden ilk dışişleri bakanıyım. Bu nedenle de çok mutluyum. Togo ile ikili ilişkileri geliştirmek için buradayız. İşbirliğimizi başta güvenlik ve eğitim olmak üzere her alanda geliştirmek için Togo'da büyükelçilik açacağız. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın Togo'ya uçuş yapmasını da ele aldık" dedi.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Togo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbé ile görüştü - Son Dakika

Son Dakika

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