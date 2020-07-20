Bakan Çavuşoğlu, Togo'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Togo'da resmi temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey tarafından karşılandı ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey tarafından karşılandı ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:31 Kaynak: DHA
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