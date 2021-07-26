Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşı Dussey'le görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmeye ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Togo Dışişleri Bakanı dostum Robert Dussey'i bu yıl 2. kez ülkemizde ağırlamaktan mutluyum. Uluslararası ve bölgesel konular ile gelişen ikili ilişkilerimizi ele aldık." ifadesini kullandı.