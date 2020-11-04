Bakan Çavuşoğlu, 'Trump mı, Biden mı?' sorusuna böyle yanıt verdi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, 'Trump mı, Biden mı?' sorusuna böyle yanıt verdi

04.11.2020 20:11
Bakan Çavuşoğlu, 'Trump mı, Biden mı?' sorusuna böyle yanıt verdi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği ABD seçimlerinde mevcut başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın yarışını değerlendirdi. Çavuşoğlu, "ABD halkı kimi seçerse seçsin Türkiye olarak biz, ABD yönetimiyle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam etmeye hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili olarak SETA bünyesinde hazırlanan Kriter Dergisi'ne konuştu.

Soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'de mevcut başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın karşı karşıya geldiği başkanlık seçimini değerlendirdi.

"BU KARAR SADECE ABD HALKINA AİTTİR"

Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak "Ne öngörüyorsunuz, özellikle Türk-Amerikan ilişkileri bakımından kimin kazanması daha pozitif bir tablo oluşturur?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"ABD'de seçim sonuçları hakkında tahminde bulunmak hep güç olmuştur. Zira neticeyi ulusal düzeydeki oy oranından ziyade, eyaletlerdeki sonuçlar belirliyor. Nitekim bir önceki seçimde de, ulusal düzeyde en fazla oy alan değil, kritik eyaletlerde yarışı önde bitiren aday Başkan olmuştur. Kaldı ki bu defa seçimler, koronavirüs salgını, bunun Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkisi ve ırkçılıkla ilgili tartışmaların etkisiyle, ABD toplumunun belki de en fazla bölünmüş olduğu bir ortamda gerçekleşecek. Bu itibarla seçim sonuçlarına dair, şimdiden bir öngörüde bulunmak çok gerçekçi değil. Bizim bu konuda şu veya bu yönde bir tercih veya beklenti dile getirmemiz de söz konusu olamaz. Bu karar sadece ABD halkına aittir ve herkesin buna saygı göstermesi gerekir. Bir başka deyişle, ABD halkı kimi seçerse seçsin Türkiye olarak biz, ABD yönetimiyle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam etmeye hazırız."

"İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Biden başta olmak üzere bazı ABD'li siyasetçilerin seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki iç siyasi tartışmaları alet etme çabalarına şiddetle karşı çıkmaya devam edeceklerini vurgulamak istediğini belirten Çavuşoğlu, yanıtını şöyle tamamladı:

"Ülkemiz geçmişte hem Cumhuriyetçi, hem de Demokrat yönetimlerle müttefiklik ruhuyla uyumlu bir şekilde yakından çalışmıştır. Bu itibarla, bugün de ABD'yle köklü ilişkilerimizin, ABD Başkanı'nın siyasi kimliğinden bağımsız olarak gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz. Mevcut bölgesel ve küresel konjonktür, ikili ilişkilerimizi daha da önemli kılmıştır. Önceliğimiz, sorunlarımızı çözüme kavuşturmak ve mevcut fırsatlardan azami derecede faydalanmak olacak."

Bakan Çavuşoğlu, 'Trump mı, Biden mı?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, 'Trump mı, Biden mı?' sorusuna böyle yanıt verdi - Son Dakika


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