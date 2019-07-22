Bakan Çavuşoğlu: Trump yaptırım uygulamak istemiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yaptırımlar konusunda ABD'de anlaşmazlıklar var. Trump yaptırım uygulamak istemiyor, CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını da engelleyebilir. Trump Türkiye'yi kaybetmek istemiyor" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry ve beraberindeki heyetin temasları başta olmak üzere Doğu Akdeniz, Suriye, Kaşıkçı cinayeti ve Suriye konularına değindi.TRUMP YAPTIRIM UYGULAMAK İSTEMİYORBakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması ve sonrasında ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasına ilişkin, "ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız ile irtibatını yakın tutuyor. Dolayısıyla Türkiye'yi kaybetmek istemeyen bir Trump görüyoruz. ABD'nin içinden farklı sesler de geliyor. ABD'nin iddiası 'F-35 ile S-400 bir arada olamaz' diyor. Biz bunun aksini söylüyoruz. Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor. CAATSA yaptırımları ve bu kararı erteleyebilir. Biz patriot başta olmak üzere gerekli savunma sistemlerini istedik. Bazı gerekçeleri bahane ederek bize bunları teslim etmediler. Biz de Rusya ile dolayısıyla S-400 anlaşmasını imzaladık. Türkiye'nin savunma sisteminde bu lazımdı, Trump bunu görüyor" diye konuştu. S-400'lerin Patriot'lardan daha ileri bir sistem olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "S-400'ler en erken 2020'de aktif hale getirilecek" dedi.RUSYA'NIN SU-35 TEKLİFİNE YANITBakan Çavuşoğlu, F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmemesi halinde bu açığı Rusya ve Çin'den gidereceği yönündeki haberlere ilişkin soru üzerine, "F-35 projesinin ortağı olarak 1,4 milyar dolar para ödedik. Diyelim ki en kötü senaryo oldu o zaman nasıl S-400 için başka arayışlara girdiysek, Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyacını başka kaynaklardan gidermek en doğal hakkıdır. ABD'nin bize yönelik adımları olursa bizim de ABD'ye vereceğimiz cevaplar olacaktır, bu gayet doğal; ama biz bunu tercih etmeyiz, iki NATO müttefiki olarak sürdürmek isteriz. Bize yönelik hasmane tavır sergilerlerse biz de karşı adımları atarız" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu Türkiye'nin NATO'dan çıkarılacağı yönündeki iddiaya ise, "Türkiye'nin NATO'dan çıkarılabilmesi mümkün değildir. Bir ülke bile itiraz etse bu karar alınamaz" dedi.'DOĞU AKDENİZ'DE İŞBİRLİĞİNE VARIZ'Bakan Çavuşoğlu, son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ilişkin de "Doğu Akdeniz'de çözüm için iş birliğine varız. Yunanistan'la ilişkilerin normalleşmesini isteriz. Rum kesiminin muhatabı KKTC'dir. Rum kesimi KKTC'nin önerisini reddetmiştir. Rum kesimi kaynakları kimseyle paylaşmak istemiyor. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz" diye konuştu. Çavuşoğlu, AB'nin Rum tarafını tatmin etmek için herhangi bir adım atması halinde Türkiye'nin bölgedeki varlığını arttıracağını belirterek, "Bölgede sismik gemimiz ve iki tane de sondaj gemimiz var. AB arabuluculuk yapmalı. Almanya'nın inisiyatif almasını destekleriz. Kendi kıta sahanlığımızdaki hakları kimseye sorgulatmayız" diye konuştu.'MÜNBİÇ YOL HARİTASI UYGULANMAZSA HAREKAT BAŞLATIRIZ'Güvenli bölge için ABD ile görev gücü oluşturulduğunu belirten Çavuşoğlu, son dönemde bu konusunda yavaşlama görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:"İdlib bölgesindeki sorunları bahane göstererek bu görüşmeleri savsaklamanın bir faydası olmayacağını ABD'lilere de söylüyoruz. ABD'nin sözünde durmadığını birkaç defa gördük. Bunlardan biri de Münbiç. Somut bir adım yok. Yol haritasının amacı YPG/PKK'lıları çıkarmak ve yerel halka Münbiç'i teslim etmek. Yaklaşık 14 ay oldu, sonuç yok. Güvenli bölge oluşmaz ve teröristler temizlenmezse harekatı başlatırız. ABD'liler Jeffrey'i gönderdiler, Bugün başlayacak toplantılarda yeni önerileri olduğunu söylediler. Artık bu konuda net bir adım atmamız lazım. Bizim güvenliğimiz bakımından önemli Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından önemli. Suriye'de YPG yüzünden bugüne kadar Türkiye'ye gelip dönemeyen insanlar var. O nedenle artık bu işi sürüncemede bırakmamamız lazım."Pençe 1-2 harekatı ve Irak ile yeni dönemde ilişkiler için Çavuşoğlu, "Irak'la birlikte çalışmamız gereken en önemli alan güvenlik. PKK'nın temizlenmesi gerekiyor. DEAŞ'ın da tamamen temizlenmesi gerekiyor, güvenlik iş birliği anlaşmasının imzalanması lazım. PKK'ya yönelik operasyonları da birlikte yapmamız lazım. ABD'de destek vereceğiz diyor; ama istihbarat konusunda bazı eksiklikler var. PKK'nın Erbil'e de rahatlıkla girdiğini gördük. Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da Kürtlerin en büyük düşmanı PKK'dır" şeklinde konuştu.'BAZI ÜLKELER VE KURUMLAR GİBİ PARAYI GÖRÜNCE SUSMADIK'Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili cesedin hala bulunamadığını belirterek, "Cesedin yerinin söylenmemesi, iş birlikçinin isminin verilmemesi ve davanın nasıl seyrettiğinin takip edilememesi uluslararası camia tarafından da izleniyor. Biz başından beri ilkeli tutum izledik. Bazı ülke ve kurumlar gibi parayı görünce susmadık. Kaşıkçı'nın cesedi bulunmalı. Kaşıkçı cinayetinde sorumlular hesap vermeli" diye konuştu.