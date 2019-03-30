Bakan Çavuşoğlu: "Tüketicimiz, Çiftçiye Ödenen Paranın Biraz Üstünde Bir Fiyatla Malı Almalı"
1 saat önce
- - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya Ziraat Odası'ndaki konuşması - Bakan Çavuşoğlu: "Tüketicimiz, çiftçiye ödenen paranın biraz üstünde bir fiyatla malı almalı"ANTALYA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası'nı ziyaret etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:55 Kaynak: AA
Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir
Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı
Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor