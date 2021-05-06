Bakan Çavuşoğlu, "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" dedi, sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin turizm sezonundan önce koronavirüs salgını konusunda güvenli hale getirileceğini ifade etti.

"TURİZM PROGRAMIMIZA İLAVE TEDBİRLER GETİRDİK"

Türkiye'yi ziyaret edecek olan Alman vatandaşları için koronavirüs salgınında en güvenli ortamın yaratılması için çalışıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Güvenli turizm programımıza ilave tedbirler getirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız iş birliği içinde çalışıyorlar. Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım" dedi.

AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu açıklaması sosyal medyada gündem yarattı. Çok sayıda kullanıcı açıklamayı alıntılayarak yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları;