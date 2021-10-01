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Bakan Çavuşoğlu: "Turizm sektörünün en az şekilde etkilenmesi için çabalıyoruz" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Turizm sektörünün en az şekilde etkilenmesi için çabalıyoruz"

01.10.2021 13:57
Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen "Kuşadası Turizm Camiası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen "Kuşadası Turizm Camiası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Kovid-19 pandemisine karşı turizm sektörünün de dikkatli olması gerekir" dedi.

Aydın'daki bir otelde düzenlenen Kuşadası Turizm Camiası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, turizmin salgından çok etkilendiğini ifade ederek, "Devletimiz, turizmcilerin yanında oldu. Çalışanlarımızın, esnafımızın yanında oldu. Elinden geldiği kadar toplumun her kesimine elini uzattı. Bu sürdürebilir bir durum değildi. Turizm sektörünü tekrar canlandırmak için, turizmle ilgili tesislerimizi tekrar hayata geçirmek için sağlıklı turizm konseptini hayata geçirdik. İngilizler bizi bu sene kırmızı listeden çok geç çıkardı. Bundan en çok Kuşadası etkilendi. İngilizlere en çok hizmet veren destinasyonlardan birisi de burası. Tabii özellikle aşı konusunda da turizmcilerimize öncelik verdik. Ben bunu bir kere Almanya'da söyledim, 'Turizmciler kuduz mu da aşılıyorsunuz?' gibi olumsuz tepkiler oldu. Oysa bu bizi, bizim çalışanlarımızı, herkesi bu hastalıktan koruma amaçlıydı çünkü temas çok. Temas olan yerde sadece yerli ve yabancı turisti değil, tüm çalışanlarımızı da korumamız lazım" dedi.

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN EN AZ ŞEKİLDE ETKİLENMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ"

Turizm sektörünün Kovid-19 pandemisinden en az şekilde etkilenmesi için çabaladıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu; "İngiltere, Türkiye'yi kırmızı ışıktan turuncu ışığa çıkardı ama aşı konusunda bir anlaşmazlık vardı. Bu konuda da devreye girdik. Cumhurbaşkanı'mız, New York'ta Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinde bu konuyu söyledi. Boris Johnson da bunun saçma bir uygulama olduğunu söyledi. Yani BioNtech aşısı, Almanya'da üretiliyor, iki Türk bilim adamı bu aşıyı geliştirdi. Avrupa'da BioNtech aşısı olanlar için problem yok, Türkiye'de olanlar için henüz bir netlik yok. Hemen o konuda da düzeltmeler yapıldı, yapılmaya devam ediliyor" şeklinde konuştu.

"SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK ÜÇTEYİZ"

Sağlık turizminde de Türkiye'nin iyi durumda olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Biz de dünyada sağlık turizminde ilk üçteyiz. Potansiyelimizi çok iyi değerlendirir ve tanıtırsak birinci sıraya çıkarız. Böyle bir potansiyelimiz var. Dünyaya bakıyoruz, pandemi nedeniyle hastaneler, yoğun bakımlar dolu. Solunum cihazlarında sıra var ama bizimkilere bakıyoruz en yoğun dönemde bile hastanelerimizin ancak yüzde 50'si dolu. Yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çok az çıktı. Solunum cihazlarının ancak yüzde 30'u dolu" açıklamasında bulundu.

Turizm ve STK'ların sorularının cevaplandığı toplantıya, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK APrti MKYK üyesi Seda Sarıbaş, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, turizm sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

(İsmail Ümit Dilşen - Ekrem Keser/İHA)

Bakan Çavuşoğlu: Turizm sektörünün en az şekilde etkilenmesi için çabalıyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Turizm sektörünün en az şekilde etkilenmesi için çabalıyoruz

Sivil Toplum Kuruluşları, Kuşadası, Turizm, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'Turizm sektörünün en az şekilde etkilenmesi için çabalıyoruz' - Son Dakika


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