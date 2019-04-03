-Bakan Çavuşoğlu, Türk Amerikan Toplumunun Önde Gelenlerini Kabul Etti
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-Bakan Çavuşoğlu, Türk Amerikan toplumunun önde gelenlerini kabul ettiNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Türk Amerikan toplumunun önde gelenlerini kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
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