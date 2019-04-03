Son Dakika Haberleri: -Bakan Çavuşoğlu, Türk Amerikan Toplumunun Önde Gelenlerini Kabul Etti

-Bakan Çavuşoğlu, Türk Amerikan Toplumunun Önde Gelenlerini Kabul Etti

30 dakika önce

-Bakan Çavuşoğlu, Türk Amerikan toplumunun önde gelenlerini kabul ettiNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Türk Amerikan toplumunun önde gelenlerini kabul etti.

-Bakan Çavuşoğlu, Türk Amerikan toplumunun önde gelenlerini kabul etti

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Türk Amerikan toplumunun önde gelenlerini kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, New York'taki Başkonsolosluk binasında Türk Amerikan toplumunun önde gelenleriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:01 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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