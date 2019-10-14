Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi aile fotoğrafında yer aldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Türk Konseyi aile fotoğrafı çektirdi ve şeref defterini imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:23 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Türk Konseyi aile fotoğrafı çektirdi ve şeref defterini imzaladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Ekim Salı günü yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) 7. Zirvesi çerçevesinde konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları katıldı. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunuyor. Çavuşoğlu, Türk Konseyi aile fotoğrafına katıldı ve şeref defteri imzaladı. - BAKÜ
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