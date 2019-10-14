Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi aile fotoğrafında yer aldı
Son Dakika Güncel - Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi aile fotoğrafında yer aldı

- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi aile fotoğrafında yer aldı

1 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi aile fotoğrafında yer aldıBAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Türk Konseyi aile fotoğrafı çektirdi ve şeref defterini imzaladı.

- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi aile fotoğrafında yer aldı

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Türk Konseyi aile fotoğrafı çektirdi ve şeref defterini imzaladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Ekim Salı günü yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) 7. Zirvesi çerçevesinde konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları katıldı. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunuyor. Çavuşoğlu, Türk Konseyi aile fotoğrafına katıldı ve şeref defteri imzaladı.

- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi aile fotoğrafında yer aldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
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