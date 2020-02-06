Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu'nun Amreyev tarafından karşılanması İkili görüşme detaylar BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:06 Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'nun Amreyev tarafından karşılanması
İkili görüşme detaylar
BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.
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