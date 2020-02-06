Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu'nun Amreyev tarafından karşılanması İkili görüşme detaylar BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Amreyev tarafından karşılanması

İkili görüşme detaylar

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Baghdad Amreyev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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Son Dakika

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