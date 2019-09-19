Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Ofisi Açılış törenine katıldı
8 dakika önce
Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Ofisi Açılış törenine katıldı BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ofisinin açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:01 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Ofisi Açılış törenine katıldı
BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ofisinin açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Çavuşoğlu Budapeşte'de Türk Konseyi ofisine yer verildiği için teşekkür ederek, "Türkçe konuşan halklar için gurur verici bir gün. Türk Konseyi etkili bir uluslararası organizasyon olarak önemini ispatladı. Bu aile büyüyor" dedi.
Türk yetkiliden "ABD yaptırımı" açıklaması: Yürürlüğe sokulmayacak İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti