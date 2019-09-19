Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Ofisi Açılış törenine katıldı

BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ofisinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Çavuşoğlu Budapeşte'de Türk Konseyi ofisine yer verildiği için teşekkür ederek, "Türkçe konuşan halklar için gurur verici bir gün. Türk Konseyi etkili bir uluslararası organizasyon olarak önemini ispatladı. Bu aile büyüyor" dedi.