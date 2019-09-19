Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi üye ülkeleriyle çalışma yemeğine katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkeleri ile çalışma yemeğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:42 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkeleri ile çalışma yemeğine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyi Ofisinin açılışında konuşma yaptı. Çavuşoğlu sonrasında, Türk Konseyi üye ülkeleri ile çalışma yemeğine katıldı. - BUDAPEŞTE
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