Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi üye ülkeleriyle çalışma yemeğine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyi Ofisinin açılışında konuşma yaptı. Çavuşoğlu sonrasında, Türk Konseyi üye ülkeleri ile çalışma yemeğine katıldı. - BUDAPEŞTE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkeleri ile çalışma yemeğine katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Musa Arat AK Parti'den istifa etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok