- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi üye ülkeleriyle çalışma yemeğine katıldı
31 dakika önce
- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi üye ülkeleriyle çalışma yemeğine katıldıBUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkeleri ile çalışma yemeğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi üye ülkeleriyle çalışma yemeğine katıldı
BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkeleri ile çalışma yemeğine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyi Ofisinin açılışında konuşma yaptı. Çavuşoğlu sonrasında, Türk Konseyi üye ülkeleri ile çalışma yemeğine katıldı.
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