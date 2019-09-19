Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi üye ülkeleriyle çalışma yemeğine katıldı
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- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi üye ülkeleriyle çalışma yemeğine katıldı

31 dakika önce

- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi üye ülkeleriyle çalışma yemeğine katıldıBUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkeleri ile çalışma yemeğine katıldı.

- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi üye ülkeleriyle çalışma yemeğine katıldı

BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkeleri ile çalışma yemeğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyi Ofisinin açılışında konuşma yaptı. Çavuşoğlu sonrasında, Türk Konseyi üye ülkeleri ile çalışma yemeğine katıldı.

- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi üye ülkeleriyle çalışma yemeğine katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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