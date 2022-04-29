Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi

29.04.2022 10:57

Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldiVENEZUELA, (DHA)- Venezuela'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi

VENEZUELA, (DHA)- Venezuela'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Venezuela ile ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldik. Ticaret ve yatırım imkanlarını ele aldık' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi

YORUMLAR
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Çavuşoğlu: Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımızı, gelecek nesillere aktarılacak uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz Çavuşoğlu: Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımızı, gelecek nesillere aktarılacak uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da

Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Türk, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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