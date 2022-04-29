Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi

VENEZUELA, (DHA)- Venezuela'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Venezuela ile ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldik. Ticaret ve yatırım imkanlarını ele aldık' ifadelerini kullandı.