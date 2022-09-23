Bakan Çavuşoğlu, Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi-4 - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi-4

23.09.2022 20:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamındaki temaslarına ilişkin Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamındaki temaslarına ilişkin Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Türkevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi-4 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi-4 - Son Dakika
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