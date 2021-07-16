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Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye, 15 yılda 100 milyar dolara yakın 100 projeyi tamamladı" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye, 15 yılda 100 milyar dolara yakın 100 projeyi tamamladı"

16.07.2021 14:27
Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te katıldığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansında, bağlantı, işbirliği ve beraberlik çağrısında bulunurken, bölge için modern bir "İpek Yolu" oluşturma zamanı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te katıldığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansında, bağlantı, işbirliği ve beraberlik çağrısında bulunurken, bölge için modern bir "İpek Yolu" oluşturma zamanı geldiği mesajı verdi. Bakan Çavuşoğlu, " Türkiye, 15 yılda 100 milyar dolara yakın 100 projeyi tamamladı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e düzenlediği ziyaret çerçevesinde "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katıldı. Konferansta yaptığı konuşmada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i vizyoner girişim için tebrik ederek, Özbekistan'a sıcak misafirperverliği ve köklü bağları için teşekkür eden Çavuşoğlu, sözlerine bağlantısallığın ve "modern bir İpek Yolu'nun" önemine dikkat çekerek başladı. Çavuşoğlu, "Özbekistan'ı ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i bu vizyoner girişim için tebrik etmeme izin verin. Özbekistan'da kendimi her zaman evimde gibi hissediyorum. Sıcak Özbekistan misafirperverliği ve köklü bağlarımız için teşekkür ederiz. Bağlantısallık, ticaretin, refahın ve etkileşimin her zaman önemli bir faktörü olan yeni bir şifredir. İpek yolunun yüzyıllardır bölgemiz için ne anlama geldiğini hatırlayın. Şimdi modern ipek yolunun zamanı" ifadelerini kaydetti.

"ÇOK BÜYÜK FIRSATLAR VAR, FAKAT BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"

Konferansta, büyük fırsatlar olduğunu ve bunlar için birlikte çalışılması gerektiğini Çavuşoğlu, üçlü mekanizmaları teşvik ederek, daha fazla bölgesel işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Ayrıca Mirziyoyev'in Orta Asya'da bir Birleşmiş Milletler (BM) ara bağlantı merkezi önerisini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Çok büyük fırsatlar var, fakat birlikte çalışmalı ve zorlukları birlikte aşmalıyız. Öncelikle Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Pakistan ve Türkiye'yi içeren üçlü mekanizmaları teşvik ederek, üzerimize düşeni yapmaya çalışan daha fazla bölgesel işbirliğine ihtiyacımız var. Türkiye konseyi de bölgesel işbirliği için umut verici bir model olarak ortaya çıkmıştır. Mirziyoyev'in Orta Asya'da bir BM ara bağlantı merkezi önerisini de memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, Asya'nın yeni girişimi, daha fazla bölgeler arası bağlantı ve işbirliğini savunuyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, 15 YILDA 100 MİLYAR DOLARA YAKIN 100 PROJEYİ TAMAMLADI"

Konuşmasında, altyapıya daha fazla yatırım yapılması yönünde çağrıda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 15 yılda yaklaşık 100 milyar dolarlık 100 proje tamamladığını belirterek, "İkincisi, altyapıya daha fazla yatırım yapmalıyız. Asya pasifik bölgesi her yıl altyapı için 1,7 trilyon dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyuyor. Türkiye, çoğu kamu özel ortaklığı ile 15 yılda 100 milyar dolara yakın 100 projeyi tamamladı. Orta koridordaki bu yatırımlar sayesinde Avrupa ve Asya arasındaki bağlantı arttı" dedi.

"AFGANİSTAN'DA BARIŞ OLMADAN KITAMIZDA GERÇEK BARIŞTAN SÖZ EDEMEYİZ"

Bakan Çavuşoğlu sözlerinde, kıtada barışın sağlanmasında Afganistan'ın büyük bir rol oynadığının ve Kabil uluslararası havaalanının güvenliğini ve yönetimini sürdürmeye hazır olduklarının altını çizerek, "Üçüncüsü, güvenlik sorunlarını ele almalıyız ve bu beni Afganistan'daki kötüleşen duruma getiriyor. Afganistan'da barış olmadan kıtamızda gerçek barıştan söz edemeyiz. Barış sürecine katkılarımızı sürdüreceğiz. Afgan kardeşlerimizin refahı için, Kabil uluslararası havaalanının güvenliğini ve yönetimini sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"BÖLGENİN BİRBİRİNE BAĞLI BİR EKOSİSTEME İHTİYACI VAR"

Sözlerine son vermeden Orta Asya'daki rekabete ve buna geri dönülmemesi gerektiğine değinerek, Zengezur Koridoru'nda 2. Karabağ Savaşı sonrası önemli fırsatların ortaya çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Sevgili dostlar, sevgili meslektaşlarım, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Zengezur Koridoru üzerinden bağlantı için yeni fırsatlar ortaya çıktı. Bu aynı zamanda Kafkasya'daki normalleşme için de daha ağırdır. Geçmişte Orta Asya, daha büyük bir güç rekabeti alanıydı. Buna geri dönülmesine izin vermemeliyiz. Bölgenin birbirine bağlı bir ekosisteme ihtiyacı var. ve bunun tek yolu, bölgesel işbirliğini bağlantı yoluyla ve bağlantı olarak teşvik etmektir" dedi.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, 15 yılda 100 milyar dolara yakın 100 projeyi tamamladı

Mevlüt Çavuşoğlu, İpek Yolu, Türkiye, Asya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye, 15 yılda 100 milyar dolara yakın 100 projeyi tamamladı' - Son Dakika


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