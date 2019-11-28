Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye gibi Somali'de terör örgütleriyle mücadele ediyor"
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye gibi Somali'de terör örgütleriyle mücadele ediyor' - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye gibi Somali'de terör örgütleriyle mücadele ediyor"

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye gibi Somali'de terör örgütleriyle mücadele ediyor" -"Somalili kardeşlerimize terörle mücadelelerinde destek vermeye devam edeceğiz"ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın...

Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye gibi Somali'de terör örgütleriyle mücadele ediyor"

-"Somalili kardeşlerimize terörle mücadelelerinde destek vermeye devam edeceğiz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye gibi Somali'de terör örgütleriyle mücadele ediyor

Türkiye, Somali, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
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