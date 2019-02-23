Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye'nin Önündeki Engelleri Aşmak İçin Başkanlık Sistemini Getirdik"

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye'nin önündeki engelleri aşmak için başkanlık sistemini getirdik"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da STK'lar ile bir araya geldi.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu:

"Türkiye'nin önündeki engelleri aşmak için başkanlık sistemini getirdik"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da STK'lar ile bir araya geldi.(7)

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