Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye'nin Önündeki Engelleri Aşmak İçin Başkanlık Sistemini Getirdik"
1 saat önce
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye'nin önündeki engelleri aşmak için başkanlık sistemini getirdik"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da STK'lar ile bir araya geldi.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu:
"Türkiye'nin önündeki engelleri aşmak için başkanlık sistemini getirdik"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da STK'lar ile bir araya geldi.(7)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:28 Kaynak: AA
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