Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıl Dönümü" panelinde konuştu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye- Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıl Dönümü" vesilesiyle düzenlenen panelde "Tarihsel olarak Romanya, Türkiye'nin dış politikasında her zaman önemli bir yere sahip oldu." dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen panele, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra mevkidaşı Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Çatışma Önleme ve Erken Uyarı Merkezi (CPC EW) Başkanı Prof. Dr. Yulyan Kifu ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye ile Romanya stratejik ortaklığının 10. yıl dönümü dolayısıyla bu önemli etkinliği açmaktan onur duyduğunu belirterek CPC EW ile Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfına (SETA) bu buluşmayı organize ettikleri için teşekkür etti.

"Tarihsel olarak Romanya, Türkiye'nin dış politikasında her zaman önemli bir yere sahip oldu"

"Tarihsel olarak Romanya, Türkiye'nin dış politikasında her zaman önemli bir yere sahip oldu." diyen Çavuşoğlu, Türkiye ve Romanya Dışişleri Bakanları Tevfik Rüştü Aras ile Nikolay Titulesku'nun önderlik ettiği 1934'te kurulan "Balkan Antantı"nın, modern zamanın "bölgesel mülkiyet" bağlamında güzel bir örneği olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, aynı yaklaşımın bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği (GDAÜ) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) süreçleriyle yaşandığını belirterek "Günümüzde Türkiye ve Romanya ortak bir bölgesel güvenlik anlayışını paylaşıyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa'dan Kafkasya'ya ve ötesine barış ve istikrarın sağlanmasının bu noktada birinci ortak hedefleri olduğunu belirterek "Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz havzasında barışın ana sağlayıcıları arasındayız. Bölgesel platformlarda güçlü bir iş birliğimiz var: KEİ ve GDAÜ iki örnektir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Lazar Komanesku'yu, KEİ'nin yeni Genel Sekreteri seçildiği için tebrik eden Çavuşoğlu, Komanesku'nun organizasyona yeni bir enerji getireceğinden emin olduğunu ve Türkiye'nin desteğine güvenebileceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, NATO çatısı altında dayanışmayı artırdıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Romanya'nın NATO adaylığını desteklemedeki tutumunun ne kadar haklı olduğunu zaman gösterdi. Dostumuz ve müttefikimiz Polonya ile iş birliğimizi üçlü bir formata taşıdık. Türkiye, Romanya ve Polonya Üç Taraflı Danışma Mekanizması sağlam bir platform haline geldi. 7. turu yarın Bükreş'te yapacağız. Transatlantik güvenliğin çeşitli yönlerini tartışacağız. Baltıklar'dan Karadeniz'e uzanan kuzey-güney eksenini ele alacağız."

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de Rumen Dışişleri Bakanı Antonescu'ya yazdığı samimi sözlerin bugün yol göstermeye devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Atatürk'ün "Romanya'nın gücünün her geçen gün daha da arttığını görmeyi gönülden istiyoruz. Arkadaşlığımız o kadar sağlam ve güvenilir ki, kendimizi her zamankinden daha güçlü bir Romanya ile daha da güçlü görüyoruz. Duygular ulusları antlaşmalardan daha çok bağlar. Romanya'nın kalbimizde kardeşlik yeri var." diye konuştu.

"Türkiye, Romanya'daki en büyük yabancı yatırımcılar arasında"

Türkiye ile Romanya ikili ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, "Bugün ilişkilerimiz fevkalade bir seviyede." dedi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Romanya, 6,6 milyar dolar ile Balkanlar'daki en büyük ticaret ortağımızdır. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ulaşılabilir. Türkiye, Romanya'daki en büyük yabancı yatırımcılar arasında. Burada 15 binden fazla Türk şirketi var. Toplam yatırımları 7 milyar doları aşıyor. Sizdeki ve bizdeki ticaret rakamlarının farklılığı ise Hollanda'da, Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türk şirketlerin varlığı ve oradan gelip Romanya'ya yatırım yapmasından kaynaklı. Bu, Romanya'nın Türk ve uluslararası yatırımcılar için birçok fırsat sunduğu anlamına geliyor. İnsanlarla güçlü ilişkilerimiz var. Rumenler için Türkiye'nin en çok turist çeken destinasyonlardan biri olması tesadüf değil. Türk- Tatar topluluğunun Romanya'daki asırlık varlığı, aramızda güçlü bir bağ oluşturdu. Azınlıklar için Dobruca modeli örnek niteliğindedir. Türk-Tatar azınlık harika bir entegrasyon örneği gösteriyor. Kimliklerini korurken onları Romanya'nın gururlu vatandaşları olarak görmekten mutluluk duyuyoruz."

Türkiye ve Romanya'nın 10 yıl önce stratejik ortak olduğunu belirten Çavuşoğlu, mevkidaşı Bakan Aurescu'ya ve Prof. Kifu'ya bu ortaklığın başlamasına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Bugün, uluslararası sistemin önündeki zorluklar büyüdükçe, bazıları her milletin kendisi için çabalaması gerektiğini savunuyor. Stratejik ortaklığımız onların yanlış olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun, çevredeki dost uluslar ile daha derin ve daha cesur bir iş birliği ile ilerlemek için ilham verebileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Birlikte durmak, birlikte daha güçlü olmak" bölgemize ve ötesine ortak mesajımızdır. Öyleyse çok yaşa Türkiye-Romanya stratejik ortaklığı!" ifadesini kullandı.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz kaynaklarına ilişkin soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, "Karadeniz'de keşfedilen hidrokarbon kaynakları ile ilgili olarak enerji kaynaklarını bir iş birliği alanı olarak görüyoruz. Sadece Karadeniz'de değil, ayrıca Doğu Akdeniz'de de. Bu nedenle Doğu Akdeniz'de herkesin sadece Doğu Akdeniz'e değil, tüm gerçek devletlere ve Doğu Akdeniz'de şirketleri olan tüm ülkelere katılmasını sağlayacak çok taraflı bir konferans öneriyoruz." diye konuştu.

"Ermenistan ve Azerbaycan'ın ulaştırma ve enerji koridoru projeleri üzerinde çalışıyor. Türkiye bunu destekliyor"

Çavuşoğlu, Türk Konseyi'ne yoğun ilgi olduğunu ve Konseyin gittikçe daha alakalı, görünür ve etkili bir bölgesel örgüt olduğunu aktararak diğer örgütlerin ve ülkelerin Konsey'e gözlemci veya başka statüler altında nasıl dahil edilebileceğinin kriterlerini ayarlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kafkaslarda Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından topraklarını geri almasıyla birlikte istikrar, refah ve barış için bir fırsat olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ermenistan ve Azerbaycan'ın ulaştırma ve enerji koridoru projeleri üzerinde çalışıyor. Türkiye bunu destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve turizm konusu ile alakalı olarak ise "Koronavirüs bir ortak sınama. Başından beri hep birlikte virüsle mücadele ediyoruz ve Romanya'ya da bu mücadelesinde destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bir yandan kısıtlayıcı önlemler alıyorken diğer taraftan aşılama hepimiz için öncelikli durumda." ifadelerini kullandı.

İnsanların seyahat etmek istediğini ve bunu anladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye olarak güvenli turizm konsepti geliştirdik ve bu konseptin temelini de sertifikasyon olarak belirledik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, geçen sene Almanya ile iyi bir iş birliği ve anlaşma yapıldığını ve birçok Alman turistin ülkeye geldiğini belirterek "Birçok başka ülke bu iş birliğini ve Türkiye'nin güvenli turizm konseptini öğrenmek istiyor. Turizm örgütleri bunun tanıtımını yapıyor. Demek istediğim, aynı veya benzer bir iş birliğini Romanya ile gerçekleştirebiliriz." dedi.