Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye, Suriye'ye Gireceğim Derse Girer"

Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye, Suriye'ye Gireceğim Derse Girer"

23 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer. Çekilme sürecini ABD ile birlikte koordine edeceğiz.

Bakan Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer. Çekilme sürecini ABD ile birlikte koordine edeceğiz. Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralarında İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da bulunduğu medyanın Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Çavuşoğlu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer. Çekilme sürecini ABD ile birlikte koordine edeceğiz. ABD ile her düzeyde görüşüyoruz ABD'nin çekilmesi sonrası Suriye'deki boşluğun terör örgütleri tarafından doldurulmaması için çalışıyoruz. Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik. Münbiç'te gecikme olduğunu ABD de kabul ediyor. Türkiye Fırat'ın doğusuna girmek için fazla beklemeyecek. Dünya, TSK'nın Fırat'ın doğusuna girmesini kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ise Çavuşoğlu, "Kaşıkçı cinayeti adli bir vaka, suçtur ama Suudi Arabistan ile ikili bir sorun olarak görmüyoruz. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili BM soruşturması için bazı ülkelerle görüşüyoruz" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:36 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Türkiye, Politika
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