Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin başkanlığında, Ukrayna'nın Odessa kentinde düzenlenen Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na katıldı. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13 Kaynak: İHA
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