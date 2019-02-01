Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısı'na katıldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin başkanlığında, Ukrayna'nın Odessa kentinde düzenlenen Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na katıldı. - KİEV

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