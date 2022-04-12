Bakan Çavuşoğlu: "TÜRKSOY, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu: "TÜRKSOY, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor"

12.04.2022 12:46
Bakan Çavuşoğlu: "TÜRKSOY, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "TÜRKSOY, Türk dünyasının büyük düşünürü İsmail Gaspıralı'nın sözleriyle dilde, fikirde, işte birlik ideali için çok önemli hizmetlere imza atan bir kurumdur.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "TÜRKSOY, Türk dünyasının büyük düşünürü İsmail Gaspıralı'nın sözleriyle dilde, fikirde, işte birlik ideali için çok önemli hizmetlere imza atan bir kurumdur. Türk dünyasını yeniden birbirine kenetliyor. Kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor" dedi.

Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sultan Raev, TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin oy birliğiyle aldığı kararla yeni dönemde TÜRKSOY Genel Sekreteri seçildi. TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde düzenlenen devir teslim törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "TÜRKSOY, Türk dünyasının büyük düşünürü İsmail Gaspıralı'nın sözleriyle dilde, fikirde, işte birlik ideali için çok önemli hizmetlere imza atan bir kurumdur. Türk dünyasını yeniden birbirine kenetliyor. Kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor. Kadim kültür ve medeniyetimizi gelecek kuşaklara aktarıyor. Türk kültür ve medeniyetini tüm dünyaya tanıtıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Genel Sekreterlik görevini 2008 yılından bu yana yürüten Düsen Kaseinov'un bugün bu bayrağı bir başka deneyimli insan Sultan Raev'e devrettiğini belirterek, "Dışişleri Bakanlığı olarak özellikle TÜRKSOY'un çalışmalarına içeride ve dışarıda elimizden gelen katkıyı vermeye çalıştık. Genel Sekreterliğiniz (Kaseinov) bitse bile Türk dünyasına hizmet bitmez. Dolayısıyla bundan sonraki hayatınızda da birikiminizle, tecrübelerinizle Türk dünyasına hizmet etmeye devam edeceğinizden şüphemiz yok" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yaptığı konuşmada, "Türk kültürünü korumak ve dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuş olan TÜRKSOY, kurulmuş olduğu 1993 yılından beri çok fazla konu gerçekleştirdi. Bu teşkilatın büyük bir çınar olma yolunda büyük adımlar attı. Son zamanlarda özellikle hızlı atılım gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

Program sonunda Kaseinov ve Raev karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi Araştırma: AB'ye üyelikte toplumsal destek yok Araştırma: AB'ye üyelikte toplumsal destek yok

Mevlüt Çavuşoğlu, İsmail Gaspıralı, Kırgızistan, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'TÜRKSOY, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor' - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:45 Gören dönüp bir daha bakıyor! Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle dikkat çekiyor
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:16 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:01:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: "TÜRKSOY, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement