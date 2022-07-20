Kendisiyle ilgili bir kaset olduğunu kabul eden Cübbeli, içeriğine ilişkin de bilgi verdi

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu, UİD Genel Başkanı Köksal Kuş'u kabul etti - Son Dakika

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