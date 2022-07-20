Bakan Çavuşoğlu, UİD Genel Başkanı Köksal Kuş'u kabul etti - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, UİD Genel Başkanı Köksal Kuş'u kabul etti

20.07.2022 15:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Genel Başkanı Köksal Kuş'u kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Genel Başkanı Köksal Kuş'u kabul etti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, UİD Genel Başkanı Köksal Kuş'u kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, UİD Genel Başkanı Köksal Kuş'u kabul etti - Son Dakika
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