Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü

03.03.2022 16:18
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştüğünü ifade etti. Çavuşoğlu paylaşımında, "Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı eşiyle birlikte Bakanlığımızda ağırladık. Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tam. Vatandaşlarımızın tahliye sürecindeki destekleri için Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(Mevlüt İşli-İHA)

YORUMLAR
500
Ukrayna'ya 6 tır insani yardım malzemesi yola çıkıyor Ukrayna'ya 6 tır insani yardım malzemesi yola çıkıyor Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Ankara, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
16:44 Putin destekçisi Ukraynalı Belediye Başkanı Vlodymyr Struk ölü bulundu
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:51:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement