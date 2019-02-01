Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Romanya'dan ayrıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'nın Odessa kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu, Odessa Uluslararası Havalimanı'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin karşıladı. - ODESSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Politika
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