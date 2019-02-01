Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Romanya'dan ayrıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'nın Odessa kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu, Odessa Uluslararası Havalimanı'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin karşıladı. - ODESSA
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA
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