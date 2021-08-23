Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile görüştü - Son Dakika

Ukrayna, ( DHA )- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ukrayna'da Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna 'da Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile görüştü

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