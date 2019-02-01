Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerle Bir Araya Geldi

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraya'da soydaşlar, vatandaşlar ve iş çevreleriyle görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraya'da soydaşlar, vatandaşlar ve iş çevreleriyle görüştü.

Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Odessa kentinde soydaşlar, vatandaşlar ve iş çevreleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Çavuşoğlu, "Öncelikle bu akşam sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. Kısa bir süre içerisinde haber vermemize rağmen bu toplantımıza katıldığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum" dedi. - ODESSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Politika
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