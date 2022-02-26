Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüntülü görüşme yaptı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Odessa şehrinden tahliye edilerek Romanya İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla görüntülü görüşme yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, Ukrayna'nın Odessa şehrinden tahliye edilerek Romanya İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul vasıtasıyla görüntülü görüştü.

Ukrayna'dan Romanya'ya tahliye edilen vatandaşlar, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelecek.

Her sınır kapısında Türk büyükelçilik personeli tarafından karşılanan Türk vatandaşlarına, elçilik personeli diğer sınır kapısına kadar mihmandarlık yapıyor.