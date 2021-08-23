Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür

3 senedir Meclis'te ama akılda kalan tek konuşması bu oldu: Bağırttık, kanırttık

Ukrayna'da Kırım Platformu Açılış Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum, bu uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır" dedi.

Kırım'ın yasadışı ve meşru olmayan ilhakından bu yana 7 yıldan fazla bir süre geçtiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bizim, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum, bu uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır. Bizler Kırım Platformu'nun, bağlılığımızı ve dayanışmamızı göstermek için etkin bir platform olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.