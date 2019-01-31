Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya Gidecek
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) Odessa'da gerçekleştirilecek 7. toplantısı nedeniyle 1 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) Odessa'da gerçekleştirilecek 7. toplantısı nedeniyle 1 Şubat'ta Ukrayna
'ya gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in (YDSK) alt organı olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) Odessa'da gerçekleştirilecek 7. toplantısı nedeniyle 1 Şubat tarihinde Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu ve Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin
'in eş başkanlıklarında gerçekleştirilecek olan toplantıda, çeşitli alanlara yayılmış olan işbirliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun Odessa'da vatandaşlarla bir araya gelmesi, ayrıca Kırım Tatar
liderliğinin yanısıra, Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türkü ve Gagauz soydaşların temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:12 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vatandaşların Şikayetleri Üzerine Elektrik Şirketlerine Uyarılarda Bulundu
Bakan Kurum, Poşetin Ardından Pet Şişe Kullanımını da Azaltmak İçin Harekete Geçti
Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı
Pazarcılar 100 Liralık Alışveriş Yapana Çanta Hediye Etmeye Başladı