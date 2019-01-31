Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya Gidecek

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya Gidecek

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) Odessa'da gerçekleştirilecek 7. toplantısı nedeniyle 1 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek.

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya Gidecek, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) Odessa'da gerçekleştirilecek 7. toplantısı nedeniyle 1 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in (YDSK) alt organı olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) Odessa'da gerçekleştirilecek 7. toplantısı nedeniyle 1 Şubat tarihinde Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu ve Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin'in eş başkanlıklarında gerçekleştirilecek olan toplantıda, çeşitli alanlara yayılmış olan işbirliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun Odessa'da vatandaşlarla bir araya gelmesi, ayrıca Kırım Tatar liderliğinin yanısıra, Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türkü ve Gagauz soydaşların temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Politika
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