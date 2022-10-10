Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

10.10.2022 12:26
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rus güçlerinin Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik füze saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rus güçlerinin Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik füze saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kuleba, Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik bu sabah düzenlenen saldırıların ardından yaptıkları görüşmede, son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlattığı saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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