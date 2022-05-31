Bakan Çavuşoğlu: "Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz" - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: "Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz"

31.05.2022 18:22
Bakan Çavuşoğlu: "Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt İşli/İHA)

Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz

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Çavuşoğlu, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını 'Türkiye' olarak tescil eden mektubu imzaladı Çavuşoğlu, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını 'Türkiye' olarak tescil eden mektubu imzaladı Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz' - Son Dakika


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