Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun toplantısına katıldı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 ile mücadele kapsamında G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8'inci telekonferans toplantısına katıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 ile mücadele kapsamında G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8'inci telekonferans toplantısına katıldığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8. telekonferans görüşmesinde, özel sektörün tıbbi ekipman tedarik edilmesindeki rolü ve Gebze'deki BM Teknoloji Bankası'nın En Az Gelişmiş Ülkeler için başlattığı girişimi ele aldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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