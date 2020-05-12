Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun toplantısına katıldı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 ile mücadele kapsamında G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8'inci telekonferans toplantısına katıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 ile mücadele kapsamında G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8'inci telekonferans toplantısına katıldığını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8. telekonferans görüşmesinde, özel sektörün tıbbi ekipman tedarik edilmesindeki rolü ve Gebze'deki BM Teknoloji Bankası'nın En Az Gelişmiş Ülkeler için başlattığı girişimi ele aldık" ifadelerini kullandı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı

Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı

Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı