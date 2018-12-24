Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu Ziyaret Etti
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden görüntüler TUNUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:34 Kaynak: AA
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