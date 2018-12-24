Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu Ziyaret Etti

Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu Ziyaret Etti

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden görüntüler TUNUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu Ziyaret Etti, System.String[]
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden görüntüler TUNUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:34 Kaynak: AA

Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti

Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 20:49:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]