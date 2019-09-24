Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü
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- Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü

55 dakika önce

- Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştüNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla gerçekleştirdiği New York ziyaretinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Irak, Ürdün ve Lübnanlı bakanlarla Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu toplantı sonrasında, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

- Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:01 Kaynak: İHA
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