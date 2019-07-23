Bakan Çavuşoğlu Ürdün'e gidiyor
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin davetine icabetle bugün Ürdün'e bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun Ürdün
Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin davetine icabetle bugün Ürdün'e bir ziyarette bulunacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
(İHA)
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