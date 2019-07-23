Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Ürdün'e gidiyor
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Bakan Çavuşoğlu Ürdün'e gidiyor

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin davetine icabetle bugün Ürdün'e bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu Ürdün'e gidiyor, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin davetine icabetle bugün Ürdün'e bir ziyarette bulunacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
(İHA)
Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
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