Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Ürdün ve Senegalli mevkidaşlarıyla görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Ürdün ve Senegalli mevkidaşlarıyla görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Ürdün ve Senegalli mevkidaşlarıyla görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, toplantının yapıldığı Kongre Sarayı'nda gerçekleşen ikili görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Ürdün ile ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirecek yeni bir anlaşma hazırlığında olduklarını belirten Çavuşoğlu, "2020'nin Karşılıklı Kültür Yılı olarak kutlanmasını istiyoruz." bilgisini verdi.
Çavuşoğlu, Senegalli mevkidaşı Ba ile görüşmesine ilişkin paylaşımında ise "Cumhurbaşkanlarımızın (Recep Tayyip Erdoğan-Macky Sall) belirlediği 400 milyon dolarlık Türkiye-Senegal ticaret hacmi hedefine ulaştık. Bu rakamı daha da artıracağız. Savunma sanayii, kültür ve eğitim alanlarında da iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:46 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal, Ürdün, Güncel
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