Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir araya geldi

13 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu'nun Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya gelmesi İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya gelmesi İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir araya geldi

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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