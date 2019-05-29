Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:01 Kaynak: AA
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