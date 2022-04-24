Bakan Çavuşoğlu, Uruguay'da Türkiye aleyhine slogan atan Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretleri kapsamında Uruguay'a resmi ziyarette bulundu. Başkent Montevideo'da iki önemli belgeye imza atan Çavuşoğlu, iki ülke arasında Karşılıklı Yatırımların Güçlendirilmesi Anlaşması ve Serbest Ticaret Anlaşması İstikşafi Görüşmelerine Dair Referans Belgesi'nin imzalanmasının ardından Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak bir basın toplantısı da düzenledi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KARŞITI SLOGAN ATTILAR

Uruguay ziyaretinin bir bölümünde Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği'nden çıkış yaptığı sırada protestoya maruz kaldı. Büyükelçiliğin karşısındaki parkta toplanan bir grup Ermeni protestocu, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar attılar.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN "BOZKURT" İŞARETİ

Büyükelçilikten çıktıktan sonra aracına binen Bakan Çavuşoğlu, slogan atan protestoculara "Bozkurt" işareti yaparak yanıt verdi.