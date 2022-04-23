Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi

23.04.2022 20:12

- Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi

MONTEVIDEO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ilk durağı olan Uruguay'a gelmesinin ardından, Urugaylı mevkidaşı Francisco Bustillon tarafından karşılandı. Görüşme sırasında Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo'ya Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımlarında oynayan Uruguay milli takım oyuncuları Fernando Muslera ve Diego Rossi'nin imzalı formalarını hediye etti. Bakanlar, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi

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Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi - Son Dakika


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