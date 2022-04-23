Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

23.04.2022 19:49
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

BUENOS Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Uruguay'ın başkenti Montevideo'da, iki önemli belgeye imza attıklarını belirterek "Geçen yıl, salgına rağmen ikili ticaret hacmimiz arttı.

BUENOS Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Uruguay'ın başkenti Montevideo'da, iki önemli belgeye imza attıklarını belirterek "Geçen yıl, salgına rağmen ikili ticaret hacmimiz arttı. Serbest ticaret anlaşmamızı imzaladıktan sonra ikili ticaret hacmimizin ve ekonomik iş birliğimizin çok daha önemli seviyelere ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo'nun, Çavuşoğlu'nu karşılaması, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin sonrasında iki ülke arasında Karşılıklı Yatırımların Güçlendirilmesi Anlaşması ve Serbest Ticaret Anlaşması İstikşafi Görüşmelerine Dair Referans Belgesi'nin imzalanmasının ardından iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Uruguay'da kendisine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'den Uruguay'a Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son bir yılda geliştiğini aktaran Çavuşoğlu, "Geçen sene mart ayında Montevideo Büyükelçiliğimizi açtık. Sayın Bakan Bustillo, ağustosta Ankara'yı ziyaret etti ve Uruguay'dan da Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaretti. O ziyarette de 4 tane anlaşma imzalamıştık. Arkasından Uruguay parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu kuruldu, bizde zaten vardı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki artan ticaret hacmine ilişkin şunları söyledi:

"Biraz önce iki tane önemli belge imzaladık. Bunlarla birlikte ikili ticaret hacmimizi artırabileceğimize inanıyoruz. Geçen yıl, salgına rağmen ikili ticaret hacmimiz arttı. Serbest ticaret anlaşmamızı imzaladıktan sonra ikili ticaret hacmimizin ve ekonomik iş birliğimizin çok daha önemli seviyelere ulaşacağına inanıyoruz ve bu yıl içinde Karma Ekonomik Komisyon'un ilk toplantısını da Uruguay'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

"Birçok alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

Türkiye'nin Uruguay ile ilişkilerini ileriye götürmek istediğini belirten Çavuşoğlu, "Kültür, sağlık, eğitim ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda dostum Francisco ile arkadaşlarımızla birlikte çalışacağımıza dair bugün mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Uruguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılmasını beklediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Büyükelçi Hugo Cairus'u Ankara'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Uruguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışına dostum Francisco'yu bekliyorum. Ayrıca kendisini gelecek sene nisanda üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'na da buradan resmen bir kere daha davet etmek istiyorum."

"En önemli fırsatlardan biri ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticari anlaşmalarımızı imzalamak oldu"

Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo, Çavuşoğlu'nu ülkesinde ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl içinde mevkidaşım Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etme fırsatını bulmuştum, bugün de kendileri iadeiziyaret yaptılar. Kendileriyle görüşme fırsatını tekrar buldum. En önemli fırsatlardan biri de yakın ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticari anlaşmalarımızı imzalamak oldu." dedi.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalara dikkati çeken Bustillo, "Bu vesileyle Uruguay'ın gelecek Ankara Büyükelçisi Hugo Cairus'u takdim etme fırsatı buldum. Kendisi de Türkiye'ye gittikten sonra zaten iyi olan ilişkilerimizi daha çok derinleştirmek için çalışacağını söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

İkili görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bustillo'ya Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımlarında oynayan Uruguay milli takım oyuncuları Fernando Muslera ve Diego Rossi'nin imzalı formalarını hediye etti.

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Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bustillo ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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