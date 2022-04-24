Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

24.04.2022 09:11
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

? Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptık.

? Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptık.

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Bustillo'ya Türkiye'de Galatasaray ve Fernerbahçe'de futbol takımlarında oynayan Uruguay milli takım oyuncuları Fernando Muslera ve Diego Rossi'nin imzalı formalarını hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara 'Bozkurt' işareti ile yanıt verdi Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara 'Bozkurt' işareti ile yanıt verdi Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ile bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray, Türkiye, Uruguay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu
08:53 Geçtiğimiz hafta Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu Best Model birincisiyle görüntülendi
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
07:51 İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 09:16:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement