Bakan Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partililerce karşılandı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partililerce karşılandı

15.04.2022 16:23
Bakan Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partililerce karşılandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çeşitli programlara katılmak üzere geldikleri Adana'da partililer tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çeşitli programlara katılmak üzere geldikleri Adana'da partililer tarafından karşılandı.

Bakan Çavuşoğlu, Adana Havalimanı'nda, kentte bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Uzun zamandır Adana'ya gelmediğini belirten Çavuşoğlu, "Genel merkezimiz, AK Parti bizlere de fırsat oldukça yoğun programımız içinde illere gitmemiz için görev veriyorlar, görevlendiriyorlar. Bu çerçevede özellikle Adana'ya gelmek istedim. Partimize bildirdikten sonra beni Adana'ya görevlendirdiler. Uzun zaman olmuştu Adana'ya gelmeyeli." dedi.

Ömer Çelik'e teşekkür eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Genel Başkan Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu Hanım da Adana'da. Akşam iftarda da biraz sonra programlarda beraber olacağız. Milletvekillerimize, il başkanımıza, tüm teşkilatlarımıza yine Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisinin il başkan ve yöneticilerine bu sıcak karşılama için çok çok teşekkür ediyorum. Hem Adana'mız için hem ülkemiz için hem de dış politikayla ilgili mesajlarımızı vereceğiz ama en önemlisi Adanalı hemşerilerimizle kucaklaşacağımız için son derece mutluyum, çok teşekkür ediyorum."

"Esas gücümüz vatandaşımızdır"

Ömer Çelik de kentte bazı programlara katılacak Çavuşoğlu'nun Adana'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu'nun yoğun bir programı bulunduğunu kaydeden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakan'ımız bütün dünyayı sarsan bu büyük krizin, bu Ukrayna'ya odaklı savaşın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde yürütülen diplomasinin güçlü şekilde koordinasyonunu yapıyor. Bütün dünyadaki muhataplarıyla görüşüyor. Bu yoğun çalışmalar içerisinde AK Parti'miz, hükümetimiz bir kere daha gösterdi ki esas gücümüz vatandaşımızdır. Vatandaşımızla buluşmak her zaman önceliğimizdir. Sayın Bakan'ımızın bugün Adana'mızda vereceği çok önemli mesajlar da olacak. Aziz kardeşime, sevgili arkadaşıma Adana'mıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum."

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partililerce karşılandı - Son Dakika


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